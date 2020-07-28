Ankaralı Gürkan Türkiye birincisi

üniversite sınavı Türkiye birincisi TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi'nden Gürkan İnal oldu. TYT sınavından 500 tam puan alan Gürkan İnal, "Üniversite sınavında bir derece bekliyordum, ama bu kadarını beklemiyorum, açıkcası gördüğümde çok şaşırdım ve bir o kadar da mutlu oldum. Henüz üniversite tercihime karar vermedim, ancak bölüm tercihim Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden yana olacak. Okulumun ve verdiği çok yönlü eğitimin bu başarıda etkisi büyük. dedi. TED Ankara Koleji Vakfı Okulları Genel Müdürü Sevinç Atabay, "TED Ankara Koleji'nde öğrencilerimizi hem akademik yönden hem de ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası programlarla destekliyoruz. Bu yıl üniversitelerindeki bölümlerinden birincilikle mezun olan pek çok öğrencimizin olduğu haberlerini aldık. Öğrencimiz Gürkan da üniversite sınavında elde ettiği bu güzel dereceyle diğer öğrencilerimiz gibi Okulumuzu gururlandırdı. Başarısından dolayı kutluyorum" dedi.