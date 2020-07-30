Alev alan malzeme kullanılmış

önceki gün 30 katlı iş merkezinde çıkan yangınla ilgili hasar tespit çalışması başlatıldı. Uzmanlar, 'Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe' göre, 21,5 metreden yüksek binaların dış cephesinde yanmaz malzeme kullanılması gerektiğini söyledi. Söğütözü Mahallesi'nde bulunan iş merkezinin 5'inci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binanın dış cephesinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek en üst kata kadar sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangınla ilgili hasar tespit çalışması başlatıldı. Dış cephe yalıtım sistemleriyle ilgili iş güvenliği sektöründe hizmet veren Makine Yüksek Mühendisi Özgür Ünal, iş merkezindeki yangının dış cephe ısı yalıtım malzemesindeki tutuşma nedeniyle meydana geldiğini belirterek, "Binaların yangından korunması hakkında bir yönetmelik var. Binalar bu yönetmeliğe göre inşa ediliyor. Bu yönetmelik, 21.5 metreden yüksek binaların dış cephesinde yanmaz malzemelerin kullanılmasını zorunlu kılmış. Buradaki yangında kullanılan malzemeyle ilgili resmi bir açıklama yok ama görünen o ki alev alabilir bir malzeme kullanılmış" dedi.