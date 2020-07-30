ASKİ’den kurban atıkları için uyarı

Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Kurban Bayramı nedeniyle dere yatakları, atık su ve yağmur suyu hatlarına kurban atıklarının atılmaması konusunda vatandaşları uyardı. Atıklar nedeniyle kanal hatlarının tıkanarak taşkınlara neden olduğuna dikkat çeken Öztürk, "Taşkınlar toplum sağlığını tehdit ediyor. Tüm Başkentlileri duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban atıklarının kanalizasyon hatlarına, dere yataklarına ve mazgallara atılmaması konusunda Başkentlilere uyarılarda bulundu. Kurban atıklarının kurban kesim noktalarında belirlenen yerlere bırakılması gerektiğini belirten Öztürk, atık su ve yağmur suyu kanallarına atılan atıkların kanalları tıkayarak taşkınlara neden olduğunu söyledi.