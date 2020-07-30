Başkent 2050’ye kadar su problemi yaşamayacak

ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen ve Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli olan Gerede Tüneli ile Başkent'e ilk 6 ayda 166 milyon metreküp içme suyu taşındı. Ankara'nın yaklaşık 100 kilometre kuzeybatısında yer alan Gerede sistemi Bolu'nun Gerede ilçesinin güneydoğusundan başlayıp güneye doğru ilerliyor ve Çamlıdere Barajı'nda son buluyor. Ankara'yı içme suyu noktasında rahatlatan Ankara İçmesuyu 2. Merhale Gerede Sistemi Projesi ile başkente memba kalitesinde içme suyu sağlanıyor.Proje çerçevesinde inşa edilen tünelin 31,6 kilometre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli olduğunu ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Gerede Havzası'ndan yıllık 226 milyon metreküp su Ankara'ya aktarılacak" dedi. Tünelin üç noktadan köstebek denilen tünel delme makinesiyle 4,5 metre çapında açıldığının altını çizen Pakdemirli, Gerede Havzası'ndaki suların Işıklı Regülatörü ve bu tünel vasıtasıyla Çamlıdere Barajı'na cazibeli olarak yani bir enerji sarfiyatı olmadan derive edildiğini söyledi.Projenin Ankara'nın 2050 yılına kadar olan nüfus artışı ve kullanım ihtiyaçları göz önünde bulundurularak inşa edildiğini belirten Pakdemirli, "Türkiye'nin en uzun içme suyu tünelini içinde barındıran bu proje, diğer tesislerle birlikte yaklaşık 1 milyar 273 milyon lira yatırım bedeliyle hayata geçirildi" dedi.