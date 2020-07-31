Emniyet bayram önlemlerini aldı

Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi ve bayram tatili süresince kent genelinde alınacak tedbirlere ilişkin açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, vatandaşların Kurban Bayramı öncesi ve bayram tatili süresince huzur ve güven ortamı içerisinde olmaları amacıyla; Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık ve parada sahtecilik olaylarına karşı önleyici güvenlik tedbirlerinin alındığı belirtildi. Bayramın son günü 4 Ağustos Salı günü saat 08.00'a kadar bazı yolların kapatılacağı da aktarıldı.