Şehitliğe bayram ziyareti

şehit yakınları, kabirlerin bakımını yaptı. Ailelerin, hüzünlü anlar yaşadığı görüldü. 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığının önünde sırtından vurularak şehit olan Celalettin İbiş'in oğlu Yasin İbiş de ailesiyle 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ndeki babasını mezarı başında andı. Babasının vefatının üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçtiğini vurgulayarak acısının hala taze olduğunu anlatan İbiş, babasının şehadete yürüdüğünü aktardı.Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel (TÜGŞAV) Başkanı Terör Gazisi Lokman Aylar ve beraberindeki vakıf üyeleri de Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'nde yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlarla bayramlaşarak karanfil dağıttı. Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı İkinci Başkanı 15 Temmuz Gazisi Kaan Şimşek ise Genelkurmay Başkanlığı önünde helikopterden yapılan atış sonucu yaralandığını, hain kalkışmada 15 Temmuz şehitlerinin de şehadetine şahitlik ettiğini de anlattı.