‘Cumhurbaşkanımıza söz verdik bir kere’

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, hedeflerinin önce Avrupa sonra da dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi. Çakmak, koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Avrupa Şampiyonası ve hedeflerine ilişkin konuştu. Çakmak, futbolcuyken yaşadığı Avrupa şampiyonluğu mutluluğunu teknik direktör olarak da elde etmek istediğini belirterek, "Ampute Milli Takım olarak 5-14 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da kamp yapacağız. Burada 2021 yılına ertelenen Avrupa Ampute Şampiyonası'na hazırlanacağız. İlk hedefimiz Avrupa şampiyonluğu ama asıl odaklandığımız Ampute Dünya Kupası'nı kazanmak" dedi

. "ALTYAPI EN ÖNEMLI KONU"

Milli takım kadrosunu bu kez biraz daha geniş tuttuklarını anlatan Çakmak, "Dünya ikincisi kadro ile fotoğraf çektiren sporcularım, şimdi onlarla aynı yerde kamp yapıyor. Bu çok güzel bir duygu. Uzun vadeli başarı düşünüyoruz, kadromuzu da ona göre kurduk. 2019 yılı mayıs ayında göreve başladım. O günden beri en çok önemsediğimiz şey, altyapı ve tesisleşme" değerlendirmesinde bulundu. Genç teknik adam, Ampute Milli Takımı'nın şu an çok daha iyi bir konumda olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "DÜNYADA SES GETIRECEĞIZ"

"Dünya Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Çalışmalarımızı ona göre planladık. 'Dünyada ampute futbol Türkiye'den sorulacak' diye Sayın Cumhurbaşkanımıza söz verdik. Çünkü bizde bu potansiyel var. Evde spor yapmayan engelli kalmayacak. Bunun için Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve diğer ilgili birçok Bakanlık ile sürekli istişare halindeyiz. Yavaş yavaş da karşılığını almaya başladık. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan başta olmak üzere tüm ilgili devmlet kuruluşlarındanm destek alıyoruz."

"SOL AYAĞINI FEDA ETMİŞTİ"

2018 yılında Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde gerçekleştirilen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda final oynadıklarını anımsatan Çakmak, o günleri unutamadığını söyledi. Ampute Milli Futbol Takımı'nın o dönemki başarısının Türkiye'de günlerce konuşulduğunu anlatan Çakmak, "Bu bizi çok mutlu etmiş, gururlandırmıştı. Avrupa şampiyonu olunca da bir ay gündemde kalmıştık. 'İmkansızı başaranlar' diye gazetelere manşet olduk. 'Dağda sol ayağını vatan için kaybeden, sağ ayağıyla da Avrupa Kupası'nı kazandıran kaptan' şeklinde haber olduk. Bunlar çok güzel şeylerdi" diye konuştu.

"TESADÜF DEĞİLDİ, ISPATLADIK"

Çakmak, hiçbir başarının tesadüf olmadığını, çalışmaları durumunda Dünya Kupası'nı kazanacaklarına inandığı ifade ederek, "Ben futbolculuk kariyerimde milli takım kaptanı olarak Avrupa kupasını kaldırdım. Dünya Kupası'nda da final oynadık. Biz o başarıların tesadüf olmadığını ispatladık. Aynı başarıyı tekrarlamak istiyoruz. Takımın getireceği kupa, tüm Türk halkını mutlu edecektir. Doğru ve disiplinli çalışarak Dünya Kupası'nı kazanacağız. Bunun için teknik heyet ve futbolcularıma güveniyorum" dedi.

Bakanlıktan 'Genç Ideathon' yarışması

GENÇLERIN gelişimlerini desteklemek, inovasyon ve girişimciliğe olan ilgisini artırmak amacıyla bir yarışma yapılacak. Çevre bilinci, doğal kaynakların verimli kullanılması, küresel iklim değişikliği, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji, çevre kirliliği gibi konularda daha yaşanılabilir bir çevre için genç beyinlerden yeşil fikirler aranacak. Yarışmaya, 18-29 yaş arasındaki gençler, bireysel, 2 kişilik veya 3 kişilik takımlar halinde 5 Ağustos Çarşamba gününe kadar web adresi üzerinden başvurulabilecek. FİNALLER KIRŞEHİR'DE

Finaller ise 17-20 Ağustos tarihlerinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilecek. Jüri değerlendirmesi sonucunda birinciye 7 bin 500, ikinciye 5 bin, üçüncüye ise 2 bin 500 lira para ödülü verilecek.