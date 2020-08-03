Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Ankara Başkent Haberleri Bıçaklı saldırıya uğrayan taksici öldü

Bıçaklı saldırıya uğrayan taksici öldü

’da taksici , taksi durağında oturduğu sırada, uğradığı sonucu hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 3.8.2020 ABONE OL
Bıçaklı saldırıya uğrayan taksici öldü
Olay, Gölbaşı'nda meydana geldi. Taksi durağında oturan Hasan Duran, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırıya uğradı. Saldıran kişi ya da kişiler, Duran'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Duran, kanlar içinde yere yığılırken, bir süre sonra taksi durağına gelen başka bir çalışan, durumu hemen sağlık ve polis ekibine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Duran'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri ise bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek, kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Duran'ın kiraladığı plaka ile taksi durağında işe başladığı ve 2 yaşında bir kız çocuğunun olduğu öğrenildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Bıçaklı saldırıya uğrayan taksici öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA