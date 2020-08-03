‘Ekonomik durgunluk artık geride kaldı’

Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi Başkanı Zafer Yıldırım, Kurban Bayramı nedeniyle başta TÜGİAD ailesi olmak üzere tüm İslam aleminin bayramını kutladı. Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sürecinin getirdiği ekonomik durgunluğun artık geride kaldığını belirten Zafer Yıldırım, "TÜGİAD Ankara Şubesi her zaman olduğu gibi zor zamanlarda da iş dünyasının yanında olmaktan, zor günlerde bile sizinle birlikte çalışmaktan büyük bir mutluluk duymaktadır. Normale dönüş sürecinin iş dünyasına olumlu bir yönde yansıyacağına olan inancımız tamdır" dedi.