Yarım minareli cami, 23 yıl önceki patlamayı hatırlatıyor

Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Mühimmat Fabrikası'nda, 3 Temmuz 1997'de meydana gelen patlamada hasar gören caminin minaresi, ölenlerin anısına yarım bırakıldı. Yarım minareli camiyi görenler, 23 yıl önceki patlamayı hatırlıyor. Kırıkkale'deki MKEK yerleşkesi içine bulunan mühimmat fabrikasının imla işletmesi bölümünde meydana gelen patlamada 1'i işçi, 2'si çocuk toplam 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Patlamada, yerleşke içinde bulunan İmla Camii de hasar görürken, minarenin bir kısmı ise yıkıldı. Patlamanın ardından fabrika bünyesinde hasar gören alanlar yeniden yapıldı. Onarım çalışmaları kapsamında 250 kişilik cami de tadilattan geçirildi. Caminin, bir kısmı yıkılan minaresi ise ölenlerin anısına ve facianın unutulmaması için yarım bırakıldı. Yerleşke içinde yarım minareli camiyi görenler, 23 yıl önce kentin tamamında hissedilen patlamayı hatırlıyor.