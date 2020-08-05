Altındağ’da basketbol zamanı

Yaz Okulları bünyesinde açılan basketbol kursu, Altındağlı gençlerden büyük ilgi görüyor. Altındağlı gençler, azimleri ve yetenekleriyle dikkat çekiyor. Çocukların yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri için her tür imkanı sağladıklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Altındağ'da her çocuğumuzun en az bir spor ve sanat dalıyla meşgul olmasını istiyoruz. Bu nedenle belediyemiz bünyesinde kurslar ve okullar açıyoruz. Basketbol kursumuz bunlardan sadece biri" diye konuştu. Altındağlı çocukların bu yıl basketbol kursuna büyük ilgi gösterdiğini belirten başkan Balcı şunları söyledi:

ONLAR HAZİNE

"Yeteneklerini ve azimlerini görmek bizi mutlu etti. Sporun farklı dallarında yeni şampiyonların Altındağ'dan çıkacağına inancım tam. Altındağlı gençlerimiz de bunu doğruluyor" dedi. Balcı ayrıca, "Her çocuk keşfedilmeyi bekleyen bir hazine adeta. Biz Altındağlı çocuklarımızı da hazine olarak görüyoruz. Her anlamda iyi yetişmesini, güzel eğitim almasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.