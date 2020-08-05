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Beypazarı Belediyesi’nden evde bakım hizmetleri

Giriş Tarihi: 5.8.2020 ABONE OL
Beypazarı Belediyesi’nden evde bakım hizmetleri
BEYPAZARI Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Şefkat Eli Projesi Evde Bakım Hizmeti ekipleri, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşların evde bakım hizmetlerini üstlenerek ev temizliği, kişisel bakım, sağlık taraması ve sosyal yardım anlamında tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor. Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Şefkat Eli Projesi Evde Bakım hizmetlerimizle yardıma muhtaç, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımızın ev temizliklerinden kişisel bakımlarına kadar tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz" dedi.
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Beypazarı Belediyesi’nden evde bakım hizmetleri
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