İç anadolu’nun çukurovası: çubuk

Genellikle para biriktirmek isteyen gençler ile yaz tatilinde okul harçlıklarını çıkarmak isteyen öğrenciler ve kadınların geldiği Çubuk Ovası, üretim sezonunda binlerce tarım işçisini ağırlıyor. İklimi ve toprak yapısıyla turşuluk sebze üretiminin yaygınlaştığı, ayrıca hububat ve meyve üretiminin yapıldığı Çubuk, yaklaşık 6 ay boyunca işçilere gelir kapısı oluyor. Yanındaki 40 işçinin çavuşluğunu yapan mevsimlik işçi Hasan Kayalı (23), Çubuk Ovası'nın hem çiftçiler hem de tarım işçileri için gelir kaynağı olduğunu söyledi. Viranşehirli birçok genç gibi kendisinin de ailesinin geçimini sağlamak için çalıştığını anlatan Kayalı, 6 ay önce evlendiğini, borçlarını da buradan kazandığı parayla ödemeye çalıştığını dile getirdi. Kayalı, yılın yarısını sebze tarlalarında çalışarak geçirdiklerini belirterek, "Tarım işçisi olarak çalışmaya başladığımdan buyana hiçbir bayramı evimde ailemle geçiremedim" dedi.



OKUL HARÇLIĞI İÇİN SALATALIK TOPLUYOR



İŞÇILERDEN Aziz Kaynar (18) ise hem tarlada çalıştığını hem de üniversite sınavına hazırlandığını ifade etti. Sınav sonucunu tarlada salatalık toplarken öğrendiğini aktaran Kaynar, şöyle konuştu:"Kendimi bildim bileli çalışıyorum. Tarlada çalışarak hazırlandığım üniversite imtihanına bu yıl girdim ve 392 puan aldım. Sonuçlarımı tarlada öğrendim, öğretmenlerim gönderdi. Tercihlerimi de burada yapacağım. Büyük ihtimalle buradan üniversiteye gideceğim. Belki gelecek yıl yine memlekete değil de iş için buraya geleceğim. Okul masraflarını çıkarabilmek ve okuyabilmek için bunu yapmak zorundayım. Hedefim önce okulumu bitirmek ve bu şartlardan bir an önce kurtulmak"



EN BÜYÜK HAYALİ KIZLARINI OKUTMAK



OKUMA yazma bildiği için kendini şanslı gören tarım işçisi Şemse Kaynar ise okulda çok başarılı bir öğrenci olduğunu ve her dönem başarı belgesi aldığını dile getirerek, "Sekizinci sınıfa kadar mücadele ederek okudum. İmkansızlıktan okuldan ayrılmak zorunda kaldım. Tek hayalim kızları okutmak ve onlara daha çok destek olmak" değerlendirmesinde bulundu.