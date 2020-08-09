Halkbank’ta staf f fark yaratıyor

020-2021 sezonu için geri sayım başladı. Türkiye'de voleybol 31 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında Türkiye Kupası maçları ile start alacak. AXA Sigorta Erkekler Ligi ise 13 Eylül Pazar günü başlayacak.Halkbank, üçüncü etap hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor. Başkent ekibi yeni kurulan kadrosunu başlangıç gününden bugüne teknik ve kondisyon anlamında planlanan seviyelere yükseltti.BURAK EMRE DIRIER1988 doğumlu. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulundan Antrenörlük eğitimi bölümünden mezun oldu, Pedagojik Formasyon Eğitimi aldı.Bartın Üniversitesi BESYO Beden Eğitimi Bölümünde Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı. 2014'te Halkbank'a geldi. PHILIP BARCA CYSIQUE1977 Paris doğumlu... 20 yıl boyunca profesyonel düzeyde voleybol oynadı. Fransa Milli Takım forması giydi. Katar'da bir yıl başantrenör olarak çalıştı. Halkbank'ta yardımcı antrenör olarak görev yapacak. ALI RIZA METIN2 Ocak 1985 doğumlu. TVF Spor Lisesinden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Antrenörlük Bölümünde lisans eğitimi alıyor. Halkbank'a 2015'te katıldı. ALPER BURAK1993 doğumlu. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Pedagojik Formasyon sertifikası aldı. Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Antrenörlük Eğitimi Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans eğitimine devam ediyor. 2015 yılından bu yana Halkbank'ta. MAHIR EMRE CAN1985 doğumlu. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Bölümü Kıdemli Antrenörlük mezunu.AFAA Uluslararası Performans Koçluğu sertifikasına sahip. 5 farklı branşta antrenörlük belgesi bulunuyor. Halkbank'a 2017'de katıldı. ERENCAN KÜTÜK1995 Konya-Ereğli doğumlu. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden ikincilik derecesi ile 2018 yılında mezun oldu.Halkbank'a 2015'te katıldı. BARAN AKAY1992 doğumlu. Ahi Evran Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünde lisans eğitimi aldı.OsteopathieSchuleDeutschland'daki osteopati eğitimi devam ediyor. Halkbank'a 2018'de katıldı.1991 doğumlu. Sağlık ekibinin çok önemli bir parçası olarak 6 yıldır Halkbank'ta. Mesleğe 2009'da başladı.Bugsaş Spor, Yenimahalle Belediyespor'da çalıştıktan sonra Halkbank'a katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonundan aldığı eğitimleri devam ediyor.