Kapalı ortamı dezenfekte eden yeni nesil cihaz

Çankaya'da faaliyet gösteren UV-TECH firması, tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle 3 ay önce bulunduğu kapalı ortamı dezenfekte eden 'Yeni nesil LED ultraviyole-c ışık teknolojisi' cihazı üretti. Bulunduğu ortamda çevreye koku, gaz ve kimyasal salınımı yapmayan cihaz, uzun süre kullanım ömrü ile kısa sürede 360 derece sterilizasyon işlemi yapabiliyor. Sadece etrafını değil, tavan ve yeri de dezenfekte işlemi yapabilen cihaz, salgın döneminde yoğun ilgi gördü.

360 DERECE STERİLİZASYON

UV-TECH Firma Yetkilisi Kerem Tulu, 8 kişilik ekip ile cihazın 4 ay Ar-Ge süreci olduğunu söyledi. Tulu, "Bütün kapalı alanlarda kullanılabilen tasarımı bize ait olan cihazımız var. Cihaz 360 derece sterilizasyon yapabiliyor. Sadece etrafını değil, tavan ve yeri dezenfekte işlemi yapabiliyor. Cihaz, ortalama 25 metrekarelik alanı 10 dakikada steril hale getiriyor. Medikal firması olduğumuz için ilk önce hastaneler için bu cihazları tasarlamıştık. Şu anda otellerden, okullardan çok fazla talep alıyoruz. Bu cihazları tüm kapalı alanlarda kullanabiliyoruz. Cihazın insan sağlığına zarar vermemesi için bütün önemleri aldık" dedi.



5 DAKİKADA STERİLİZASYON İŞLEMİ

Tulu, asansör için ayrıca cihaz tasarladıklarını belirtti. Yeni nesil LED ultraviyole C lambası kullandıklarını ifade eden Tulu, şunları kaydetti: "İnsanların olduğu ortamda çalışamıyor ve cihaz kendini kapatıyor. Alanın metrekaresine göre istenilen süreyi cihazda ayarlayabiliyoruz. Asansörde kişi asansörden indikten sonra 3 dakika sterilizasyon yeterli. Biz 5 dakika olarak sabitledik. Süreyi müşterinin tercihine bırakıyoruz. Asansöre bir kişi binip indikten sonra cihaz devreye giriyor ve 5 dakikalık sterilizasyon işlemi gerçekleştiriyor"