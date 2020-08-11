Gölbaşı Belediyesi vatandaşı riske karşı koruyor

APARTMAN ve konutların dezenfeksiyonunu gerçekleştiren Gölbaşı Belediyesi ekipleri vatandaşların sağlığını korumak için çalışmalarını sürdürüyor. Gölbaşı Belediyesi Temizlik Birimi yol ve kaldırımları temizlemelerini gerçekleştirdi. Sağlık işleri eş zamanlı olarak ilaçlama yaptı. Zabıta ekipleri gün boyu anonslar ile vatandaşları bilgilendirdi. Gölbaşı Belediyesi Destek Hizmetleri Personeli vatandaşlara ve esnaflara hijyen kuralları ile ilgili hatırlatmalarda bulundu. Park ve bahçelerin de dezenfekte edildiği çalışmada parklarda bulunan oyun alanları çocukların sağlığı için detaylı bir şekilde dezenfekte edildi.Testi pozitif çıkan vatandaşların ikamet ettikleri bölgelerde ağırlıklı olarak uygulanan dezenfekte işleminde ortak kullanım alanlarının dezenfekte edilmesine özen gösteriliyor. Vatandaşların sağlığını tüm çalışmaların önünde tuttuklarını belirten Başkan Ramazan Şimşek, " Testi pozitif çıkan vatandaşlarımızın yaşadıkları apartmanlarda ve temas etme ihtimalleri olan her alanda dezenfekte işlemlerimizi arttırdık. Vaka sayılarını ve koronavirüsün yayılımını biz de yakından takip ediyoruz. Halk sağlığı için denetimlerimizi arttırdık. Koronavirüs ile mücadelemizi vatandaşlarımız ile birlikte sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.