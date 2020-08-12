Büyükşehir meclis’inde karanlık gece

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Murat Köse, temmuz ayında meclis üyelerine toplantı salonunda yapılan saldırıyı yeniden gündemi getirdi. Murat Köse, önceki gün yapılan ağustos ayı toplantısının ilk oturumunda kürsüye çıktı. Köse olaylı gecede kim olduğunu bilmediği 50 kişinin toplantıyı bastığını hatırlattı ve 'güvenlik zafiyeti' yaşandığını söyledi. Köse şunları söyledi:Burada meclis üyelerinin dışında kimsenin söz hakkı yoktur. O gün öyle olmadı. Tartışmadan sonra ara verildi. Dışarı çıkıldı. Dışarıda kimliğini bilmediğimizi bir takım kimseler tarafından meclis üyelerine hakaret edildi ve fiziksel temas sağlandı. Ortam sakinleştirildi.Toplantı yeniden başladı. O arada meclis üyelerinden birine Metin Akdemir arkadaşıma kulaklığı olan güvenlik görevlilerinden biri. Korumanız mı? Bilmiyoruz. 'Bir daha kürsüye çıkmayacaksın. Bir daha Keçiören'e girmeyeceksin' diye tehdit ediyor. Meclis üyeleri şahit. O gece bu kişinin ortaya çıkarılmasını istedim. Soruşturma açılarak ceza verilmesini istedim. Arkadaşlarımız yüz olarak tehdit eden kişiyi tanıyor. Biz soruşturmayı Başkan'ın yapacağını beklemiştik. Anlaşılan bir şey yapılmadı.50 kişilik bir grubun başkanlık binasına geldiği ifade edildi. Dışarı çıktım. O grubun burada olduğunu gördüm. Buradan başkan sorumlu. Hepimiz çok rahatsız olduk. Meclis üyesinin bu şekilde bir muameleye tabi olması asla kabul edilebilir bir şey değil. Meclis'in sorumlusu sizsiniz. O gece güvenlik zafiyeti yaşandığını gördük. Ben size 'Güvenlik sağlanamıyor. Toplantı böyle devam edemez' dedim. Siz de 'Göndeririz' dediniz. 'Göndereceğiz' dediğiniz insanlar kimse sizde kim getirdiyse onları bunlarla ilgili çalışma yapmanız beklenirdi. O insanları kontrol etmeniz gerekirdi. Kimdi o insanlar? ASKİ'den olduğu söyleniyor. Bilmediğimiz tanımadığımız tırnak içinde 'güvenlik' olduğu söyleniyor. Kim olduğu bilinmeyen insanlar olduğu söyleniyor.Buranın güvenliğini sağlamak sizin sorumluluğunuzda. Mamak'ta olsa ben yerimde duramam. Tespit ederim. Güvenliğe teslim ederim. Siz bunu yapmadınız. Ben ilk defa böyle bir şey yaşadım. Çok üzücüydü. Biz burada konuları tartışırız. Anlaşırız, anlaşamayız. Bu kimseyi ilgilendirmez. Hiçbir güvenlik görelisini bu ilgilendirmez.Başkan ve yönetimin olanlar hakkında yaptırım ve soruşturma açmasını istiyorum. Kürsünün dokunulmazlığı vardır.ANKARA Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılı faaliyet raporunun konuşulduğu toplantıda söz alan AK Parti Keçiören Meclis Üyesi Metin Akdemir, "Şuurlu belediye başkanlığı yapmak lazım, şuurlu belediye başkanvekilliği yapmak lazım. Sizin ununuz var, suyunuz var, tuzunuz var ben de ekmek yaparım zannediyorsunuz. Ekmek yapmak için maya lazım, o maya sizde yok" dedi. Hemen ardından 'Mayasız sözüm için özür diliyorum" dedi. Ancak olaylar büyüdü. Polis meclis önüne geldi. Kimliği henüz belli olmayan ve bazılarının Büyükşehir güvenlikçileri olduğu sanılan kişiler seçilmiş meclis üyelerinin üzerine yürüdü. Hareket edildi.ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Partili Murat Köse konuşurken araya girdi: Bana görüntü veya bir şekilde şu şahıs diye bir bilgi gelmedi. Sizden de gelmedi. Görüntüleri emniyete teslim ettik. Bizde de var. Bana gösterirseniz gereği yapılacaktır. Bana intikal eden hiçbir şey yok. Gösterin gereğini yaparız.