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Belediyesi umutları yeşertiyor

Giriş Tarihi: 12.8.2020 ABONE OL
Gölbaşı Belediyesi umutları yeşertiyor
GÖLBAŞI Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi'ne başvuruda bulunan vatandaşların taleplerine cevap vermeye devam ediyor. İhtiyaç sahibi engelli vatandaşların sağlık raporu ve ikametgah belgesi ile başvuru yapması halinde belediye birim görevlileri tarafından evlerinde ziyaret edilerek akülü veya tekerlekli sandalye ihtiyacı belirlenip yetkili onayı sonrası kendilerine tahsis ediliyor. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in yakından ilgilendiği proje kapsamında bugüne kadar 16 akülü, 24 manuel sandalye teslimi yapıldı. Başkan Şimşek, Gölbaşı Belediyesine bağlı mahallelerde ikamet eden ihtiyaç sahiplerinin belediyeye başvurarak tekerlekli sandalye temin edilebileceğini vurguladı.
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Gölbaşı Belediyesi umutları yeşertiyor
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