Altın Şehir’de özlem bitti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımlarıyla gerçekleştirilen temel atma töreninde, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara milletvekilleri, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, ve TOKİ genel müdürleri, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca, MHP Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş, belediye meclis üyeleri ve hak sahibi vatandaşlar da hazır bulundu.Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, yatay mimariye de uygun olarak hayata geçirilen örnek dönüşüm projesinin Altındağ'a güneş gibi doğacağını söyledi. Balcı ayrıca bölgenin adının "Altın Şehir" olarak değiştiğini de hatırlattı.Başkan Balcı "Vatandaşlarımızın yıllardır devam eden özlemi, modern konutlarına duydukları hasret sona erdi, yerini heyecana bıraktı. Görüyorum ki; hak sahibi vatandaşlarımız hem çok sevinçli, hem de çok heyecanlı…. Bunu gördüğümüz için çok mutlu olduk. Ne yapıyorsak Altındağlı kardeşlerimizin yüzünü güldürmek için yapıyoruz" dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Altındağ'daki projeyle, içerisinde 2 binden fazla vatandaşın yaşayacağı modern konutların inşa edileceğini söyledi. Yapılacak konutların hayırlı olmasını dileyen Kurum, Türkiye'nin geleceği için çok çalışılması gerektiğini vurguladı. Bakan Kurum, Altındağ'da, Ankara'yı 2023'e, 2023'e, 2071'e taşıyacak vizyon projeleri Altındağ Belediyesiyle birlikte yürüttüklerini dile getirerek, Altındağ'daki projelerin 4 etaptan oluştuğunu, tarihin, kültürün ön plana çıkarıldığı çok önemli bir kentsel dönüşüm projesi başlattıklarını belirtti. Tescilli binaları ortaya çıkaracak projeler yürüttüklerini anlatan Kurum, projenin ilk etabının Ankara Kalesi ve çevresini kapsadığını, ikinci etapta Hergelen Meydanı'nın bulunduğu bölgeyi belirlediklerini, üçüncü etabın Ulus'taki "Yahudi Mahallesi" olarak bilinen bölgede uygulanacağını, dördüncü etabın ise belediye binasının bulunduğu alanı kapsadığını söyledi. Bakan Kurum, "Temellerini bugün attığımız projemizi kısa zamanda yapıp, Cinderemize, Altındağımıza kazandıracağız. Projemizin yaklaşık 107 milyon lira yatırım bedeli var. Toplamda 358 hak sahibi için 3+1, 87 hak sahibi için 2+1 daire yapıyoruz. Projemizi 2021 yılının sonuna kadar tamamlamak istiyoruz" dedi.KİRA yardımı ve taşınma yardımlarına devam edeceklerini belirten Bakan Kurum, "Projemiz yatay mimari esaslı olacak, binalarımız zemin+5 katı geçmeyecek, yöresel unsurları ihtiva edecek ve hiçbir şekilde mahallemize dışarıdan ek başka bir nüfus gelmeyecek. Mahalle kültürünü koruyacak, vatandaşlarımızı, esnafımızı hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.