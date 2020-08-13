Yapı ruhsatı almadan ön ödemeli satış olmaz

ETIMESGUT Belediyesi Başkan Yardımcısı Hamza Yanık, 'yapı ruhsatı" alınmadan ön ödemeli konut satışı yapılmasının yasal olarak mümkün olmadığını bildirdi. Etimesgut ve Ankara'nın başka bazı ilçeleri sınırlarında birtakım emlak firmaları tarafından yapı ruhsatı alınmadan onaysız projelerle ön ödemeli konut satışlarının ve yaygın bir şekilde internet üzerinden pazarlama reklamlarının yapıldığını tespit ettiklerini belirten Yanık, konuya ilişkin ilçe genelinde idari süreci başlattıklarını söylediVatandaşların mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan yapı ruhsatı bulunmayan ön ödemeli konutlara ilgi gösterdiğini ifade eden Yanık, "Fakat bunun şöyle bir riski var. Yapı ruhsatı olmayan projeler üzerinden süslenmiş birtakım sunumlarla taahhüt edilen sözleşmelere bağlanan hususların yerine getirilmeme ve vatandaşların ellerine böyle bir konut geçmeme ihtimali çok yüksektir. Bu da ileride vatandaşlarımızın çok büyük mağduriyetine sebep verecek bir durumdur" dedi. Yanık şu bilgileri verdi:* Yapı ruhsatı olmadan konut alımında bulunan vatandaşlar oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek için vakit kaybetmeden Tüketici Hakem Heyetine müracaat etmeli.Yapı ruhsatının belediyenin denetiminden geçerek, konut projesi başlatılmadan önce yapı sahibi ile müteahhitin belirlendiği ve konutların özelliklerini bir projeye bağlandığı resmi belge niteliği taşın.Bu belge hem alıcılar için bir güvence oluşturmakta hem de inşaatın yapı standartlarının mevzuata uygunluğu için de bir dayanak oluşturur. Temel unsur yapı ruhsatıdır.Vatandaşlar, yapı ruhsatını öğrenmek için ada-parsel numarasını alarak belediyeden bilgi alabilir.Satıcıdan mutlaka yapı ruhsatının varlığı istemeli.Yapı ruhsatını belirlemeyen vatandaş ileride mağdur olabilir. Muhatap bulamayabilir.Bakanlık da gerekli incelemeleri başlatmalı.