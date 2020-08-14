Elenen adaylar isyan etti: Torpil var

Ankara Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayında 300 itfaiye eri alınacağını duyurdu. Başkan Mansur Yavaş'ın talimatıyla liyakat esasına dayalı olarak açıldığı söylenen itfaiye eri alımına ilişkin sınav sonuçları açıklandı. Bin 312 aday arasından yapılan değerlendirme sonucu sınavı kazanan 300 kişinin isimleri Büyükşehir internet sitesinde yayımlandı. Başkan Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden sınav sonuçlarının açıklandığını duyurarak, "Yeni mesai arkadaşlarıma hayırlı olsun diliyor, daima hakkı gözeteceğimizi hatırlatıyorum" dedi. Yavaş daha önce meclis toplantısında da itfaiye alımlarına ilişkin 'Türkiye'de ilk kez biz itfaiye okulu mezunlarından alım yapıyoruz' demişti.Türkiye'nin farklı illerinden iş sahibi olma umuduyla Ankara'ya gelen itfaiye eri adayları Büyükşehir'in açtığı kadro sınavına girdi. KPSS puanı 80 ve üzeri olan çoğu aday kadroya giremedi. Kendilerinden çok daha az puanla atanan kişiler olduğunu savunan adaylar sonuca isyan etti. Sonuçların adil olmadığını iddia eden bazı adaylar yetkililere seslendi. KPSS puanı düşük olmasına rağmen yerleşen adayların neye göre yerleştiğini sordu. Sözlü mülakat sırasında kamera kaydı olmadan mülakat yapıldığını mülakat ortamının ciddiyetten uzak olduğunu iddia eden adaylar: "Nerede kaldı liyakat anlayışınız? Spor mülakatı sırasında adayın parkuru ne kadar sürede tamamladığını gösteren ne bir cihaz, ne saat, ne kronomotre ne de fotosel vardı. Kim neye göre kaç puan aldı o dahi söylenmedi. Hakkımız yenildi. Bu sınavın iptal edilmesini talep ediyoruz" dedi.Adayların iddiasına göre Büyükşehir'in açıkladığı sonuçlarda sadece başarı puanları gösterildi. Adayların KPSS puanları, sonuçlarda gösterilmeyerek, KPSS puanları ile başarı puanları arasındaki fark gizlenmeye çalışıldı. Her defasında hak yemediğini iddia eden yönetimin, kamera kaydı tutması ve itiraz halinde bu kamera kayıtlarını ilgili kişilere göstereceğini ifade etmesi gerekirdi. 'Liyakate göre aldık' açıklaması adayları tatmin etmedi. Sonuçların iptal edilmesini isteyen onlarca aday gazetemiz aracılığı ile seslerini duyurmak istedi. Sınavlara itirazın da yüz yüze yapıldığını ve itiraza gelecek maddi imkânlarının olmadığını savunan adaylar şunları söyledi:Ankara'da torpil var. Liyakata göre alım yapacaklardı sözde. Ama maalesef bunu yapmadılar. 700'üncü sıradaki adam girdi. İlk 200'de olanlar giremedi. Adalet istiyoruz. 83 puanla atanamadım.KPSS 69 puan alan atandı, 84 puanla Ankara itfaiye erliğine atanamadık. Liyakatli bir alım olduğu söylenmiş. Parkur süreleri, mülakat puanları açıklanmadı.Parkuru iyi yapmama rağmen sözlü de sorulan bütün sorulara doğru cevap vermeme rağmen KPSS puanımın da yüksek olmasına rağmen atanamadım. Puanım 84'tü ama benden daha düşük puanlı adaylar kazanmış.Büyükşehir'in yaptığı itfaiye sınavında liyakatin 'L' sinin bile olmadığını gördük. Parkuru kaç saniyede tamamladığımız kaç puan aldığımızı söylenmedi. Şeffaf bir alım olmadı. Ne sözlüde ne de uygulamada liyakate göre alım yapılmadığını gördük. Torpil burada da olmuş. KPSS puanım 82 iken sınav sonucumu 60 yapmışlar benim gibi yüzlercesi mağdur 85'lerden 62'lere düşen de var.83 puanla atanamadım. Hakkım haram olsun, fotosel yoktu. Süremizi göremedik. Kendi süremizi de tutturmadılar. Tuttukları süreyi söylemediler. Parkurda çok iyiydim. Hakkımın yendiğini düşünüyorum. Torpilin dibine vurdular. Sonuçlar net bir şekilde açıklansın.