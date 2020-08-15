Cezaevinde bir ilk: Adalet Eğitim Merkezi

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'nin ilk cezaevi içerisinde kurulan ve hükümlülere örgün mesleki eğitim verecek Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki Adalet Mesleki Eğitim Merkezi'nin açılışını yaptı. Gül, temel amacın hükümlü ve tutukluların infaz sonrasında eğitimli, meslek sahibi olarak topluma kazandırılması olduğunu vurguladı. Adalet Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitimlerini tamamlayanlara diploma verileceğini bildiren Gül, 101 müstakil mesleki eğitim merkezinin daha açılacağını, 216 bağlı mesleki eğitim birimi oluşturulacağını, böylece 317 cezaevindeki okullaşma çalışmalarını 2023 sonuna kadar tamamlamanın hedeflendiğini belirtti. Bakan Gül, suçu önleme adına cezaevlerinden çıkanların ıslah ve topluma entegre olmasının önemli olduğunun altını çizdi.

EĞİTİM HERKESİN HAKKI

Milli Eğitim Bakanı Selçuk da Adalet Bakanlığı ile 9 Mart'ta cezaevlerinde lise ve mesleki eğitim merkezleri açılmasına imkan veren "Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü"nün imzalandığını hatırlattı. Protokol kapsamında kurulan merkezin açılmasından mutluluk duyduklarını ifade eden Selçuk, merkezin ceza infaz kurumları tarihinde bir ilk olduğunu söyledi. Merkezde 9 meslek alanında 15 dalda eğitim verileceğini anlatan Selçuk, alınan eğitimler sonrasında belgeler verileceğini, bunun da iş yapma imkanını beraberinde getireceğini dile getirdi. Merkeze toplam 467 hükümlü ve tutuklu kayıt yaptırabilecek.