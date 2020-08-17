Koronavirüsün etkileyemediği okul

Tüm dünyayla birlikte Türkiye'de de Kovid-19 salgınından korunmak ve bulaş oranını asgariye indirmek amacıyla eğitim alanında kısıtlamalar uygulandı. 16 Mart tarihinden itibaren yüz yüze eğitime ara verildi fakat Kovid-19 bir tek, Uluslararası Prof. Dr. Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitimi etkilemedi. Uluslararası hava trafiğinin salgın dolayısıyla kapanmasının ardından ülkelerine dönemeyen öğrenciler, bu dönemde eğitimlerine devam etti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2017 yılında proje okulu olarak açılan Uluslararası Prof. Dr. Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesinde Kovid-19 döneminde yüz yüze eğitime ara verilmedi. Hem uluslararası hava trafiğinin salgın dolayısıyla kapanması hem de kendi ülkelerindeki imkanların yetersizliğinden dolayı memleketlerine dönmek istemeyen yabancı uyruklu öğrenciler, sosyal mesafe ve izolasyon kuralları gereğince birlikte yaşamaya ve eğitim almaya devam etti. Söz konusu lisede; Mısır, Moritanya, Pakistan, Afganistan, Suriye, Kazakistan, Endonezya, Fil Dişi Sahilleri, Çad, Mali, Arnavutluk, Moğolistan, Madagaskar, Demokratik Kongo, Nijerya gibi toplam 54 ülkeden 110 yabancı uyruklu öğrenci bulunuyor. 40 kişilik bir eğitimci kadrosuyla 2020-2021 eğitim ve öğretim sezonuna hazırlanan Uluslararası Prof. Dr. Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi, yeni dönem kayıtlarında 70 ülkeden öğrenci almayı hedefliyor. Türkiye içinden öğrenciler de dahil olmak üzere toplam 510 mevcudu bulunan Uluslararası Prof. Dr. Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Hamza Yılmaz, okulda Fen ve Sosyal Bilimler müfredatının yanı sıra İmam Hatip müfredatının da uygulandığına değindi. Yabancı öğrencilere; Türk medeniyetinin değerlerini, tarihini, kültürünü öğretmeyi hedeflediklerini belirten Yılmaz, aynı zamanda öğrencilerin birbirlerinden yabancı dil öğrendiğini de vurguladı."Dil öğrenmek isteyen öğrenciler için bir fırsat"AKADEMIK başarının yanı sıra dünya coğrafyasında Türk dostu bireyler yetiştirmenin mutluluğunu da yaşadığını aktaran Yılmaz, "Bu sene proje okullarından ilk defa mezun verildi. Mezun öğrencilerimiz, üniversite sınavında büyük bir performans gösterdi. Okulumuz LGS'yle öğrenci alan bir okul. Bu sene hiçbir boş kontenjanımız kalmadı. Bizim okulumuzun diğer okullardan farkı uluslararası olması. Dünyanın 7 kıtasından, yaklaşık 54 ülkeden gönül coğrafyasının insan kaynağını yetiştirecek, ilim, irfan insanı olacak çocukları özel sınavla seçerek alıyoruz. Bu öğrenciler okulumuzun pansiyonunda, devlet parası yatılı konseptinde kalıyor. Uluslararası öğrencilerin yanında Türk öğrenciler de yer alıyor. Bu öğrenciler 7/24 beraber yaşayarak, Türk milletinin; dostluğunu, kardeşliğini, kültürünü, misafirperverliğini gösteriyor. Uluslararası öğrencilerden birkaç farklı dili konuşan çocuklarımız var. Okulumuz, İngilizce, Arapça, Rusça ve Fransızca öğrenmek isteyen öğrenciler için farklı bir fırsat" dedi.