İkiz kardeşlerin başarı öyküsü: 25 metrekareden 4 şubeye

Ankara'da yaşayan işçi babanın oğulları ÖzkanÖzgür Taşdelen (44) ikiz kardeşler,1996'da 25 metrekare dükkânda önce hediyelik eşya işine başladı. Ardından kırtasiye işine yönelip ekibini ve iş alanını günden güne büyüttü. Kardeşlerin şuanda 4 şubesi bulunuyor. Kırtasiye, kitap, Dijital Baskı, Hobi ve mimarlık malzemeleri, Oyuncak çeşitleri, E- Ticaret ve evlere hizmet servisi bulunuyor. Pandemi döneminde 27 işçi istihdam eden Taşdelen kardeşler 82 kişiye ekmek kapısı oldu. 25 yıldır hiç ayrılmayan kardeşlerin hedefi ise Türkiye'de mağaza sayılarını arttırmak. Özkan Taşdelen büyüme hikâyesini, verdiği mücadeleleri anlattı. Özkan Taşdelen nasıl başladıklarını şöyle anlattı: "1996'da ticari hayata atıldığım için eğitime ara vermek zorunda kaldım. İş hayatına 18 yaşında başladım. 25 metrekarelik bir alanda başladık. Hediyelik eşya üzerine bir dükkândı. Daha sonra mağazalaşma kararı verdik. 150 metrekare alana sahip dükkâna taşındık. Kırtasiye işine girdik. Hediyelik eşya işini daralttık. Alanımızı kitap kırtasiyeye yönelttik. Baskı işine başladık. 150 metrekare alana sığmamaya başladık. 3 yıl sonra 500 metrekarelik bir alana taşındık. Personel almaya başladık. Yatırım yapmaya devem ettik. Kitap, kırtasiye, hediyelik eşya, dijital baskı ve bu tip alanlara Ar-Ge çalışması yaptık. 2014'te ise Eryaman'ın girişine 2 bin 500 metrekarelik bir mağaza açtık. İş dallarımız genişlemeye başladı. Yan ürünlere yöneldik. Müşteri geldiğinde oyalanacağı alanlar yapmaya başladık. Çay ikramına başladık. Mağazalarımız 5 bin metrekareye çıktı."

BU BÜYÜKLÜKTE KIRTASIYE YOK

"İnsanların bizi tercih etmesinin en büyük sebebi sürekli gelişim. Kitapevleri ve kırtasiyeler kapanırken biz geliştirdik. Bir markayı hedef seçmedik. Hedef alacağımız kırtasiye yoktu. Böyle bir büyüklükte kırtasiye yok. Kitap işine yönelince kültür kitaplarına ağırlık verdik. İnsanlar sınav için gerekli kitaplara çok kolay ulaşabiliyor ama eğitici kitaplara ulaşım zor. Özellikle 0-6 yaş grubuna hitap eden kitap bulmak çok zor. E-ticaret işine yöneldik. İnsanlar özellikle pandemi döneminde bu alana yöneldi. Hobi malzemeleri getirmeye başladık. Her alandan insan buraya yönelmeye başladı. Yan tarafımıza kafe açtık. Müşteri mağazaya geldiğinde hem oturma alanlarında dinleniyor hem kitapları inceliyor hem de çay ikramımızdan faydalanıyor. Otopark sorunumuz yok, mescidimiz var."



BORÇLANMADIK, ÖZ SERMAYEYE YÖNELDİK

PANDEMI döneminde işçi çıkarmadık. Tam tersi biz bunu fırsata çevirdik, personel sayımızı artırdık. 27 arkadaşımız aramıza katıldı. E-ticaret birimimiz yoğun çalışmaya başladı. Mağazalar kapalı olduğu için insanlar internet alışverişine yöneldi. Ekonomik anlamda da çok iyi bir noktaya ilerledik. Babam ilk başladığımızda manevi destek verdi. İşçiydi maddi bir desteği olmadı. Borçlanmadık öz sermayeye yöneldik. Güven en büyük sermayemizdi. Çalıştığımız firmalar bize güveniyor."