ve Turizm Bakanlığının "Bebek ve Çocuk Kütüphaneleri Projesi" kapsamında inşa edilen Sincan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi hizmete açıldı. Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, kütüphanelerin, özellikle de halk kütüphanelerinin, eğitimin önemli bir parçası olduğunu belirterek, UNESCO'nun, halk kütüphanelerini "Yaşam boyu öğrenme, bağımsız karar verebilme ve kültürel gelişimin gerçekleşmesinde, bireyler ve toplumlar için başlıca kuruluşlar" olarak tanımladığını ifade etti. Bakanlık olarak değişen, dönüşen talepler çerçevesinde Gar Kütüphanesi, Havaalimanı Kütüphanesi, AVM kütüphaneleri ve bebek kütüphanesi gibi farklı tarzlarda kütüphaneleri vatandaşlarla buluşturma çabası içersinde olduklarına işaret eden Yavuz, bu hizmetleri yaygınlaştırmak için var güçleriyle çalıştıklarını vurguladı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da, "Önce İnsan Öncü Sincan" sözüyle çıktıkları bu yolda, bebek kütüphanesinin açılmasına öncülük ettikleri için mutluluk duyduklarını belirtti. Ercan, "Burada bu kitapları okuyan çocuklarımız, bilgili, bilinçli ama aynı zamanda yerli ve milli bireyler olarak vatanına, milletine, yaşadığı şehre katkıda bulunan insanlar olacaklar" dedi.