SMA hastası Öykü’nün tedavisi için 1 ayı kaldı

SÜHAL ve Hasan Elmalıca çifti, 2 yıl önce dünyaya gelen ikinci çocukları Öykü'yü, 3 aylıkken hareketlerindeki yavaşlığı fark ederek, hastaneye götürdü. Yapılan genetik test sonucu Öykü'ye SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Yaşıtları gibi yürüyemeyen, ayakta duramayan 23 aylık Öykü'nün, sağlığına tam anlamıyla kavuşabilmesi için ABD'de 2 yaş altı SMA hastalarına uygulanan gen tedavisi olması gerekiyor. Gen tedavisi için 2,4 milyon dolara ihtiyacı olan aile, 2 Eylül'de yardım kampanyası başlattı. Ancak 1 aylık süre içerisinde yaklaşık 200 bin dolar toplanabildi. Tedavi için yaklaşık 1 ayı kalan minik Öykü'ye, gün boyu yanından ayrılmayan ablası 3 yaşındaki Zehra moral veriyor.

'DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR'

Sühal Elmalıca, kızının tedavi için yaklaşık 1 ayı kaldığını söyledi. Elmalıca, kızının bu ilacı aldıktan sonra yürüyebileceğini, koşabileceğini ve rahat bir şekilde nefes alabileceğini belirterek, "1 ayda güzel bir meblağa ulaştık aslında; ama daha çok desteğe ihtiyacımız var. Biz insanlardan sadece bir kahve parası istiyoruz. Bir kahve parasıyla Öykü'nün hayatına dokunabilirler ve Öykü'müz çok rahat bir şekilde sağlığına kavuşabilir. Toplumumuzda her 40 kişiden 1 tanesi bu hastalığın taşıyıcısı. Bu kampanya sayesinde inanıyoruz ki çocuğumuz sağlığına kavuşacak" diye konuştu.