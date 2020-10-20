Başkan Yaşar muhtarlarla buluştu

Yenimahalle Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçe muhtarlarını Yenimahalle İlkadım Salonu'nda bir araya getirdi. Başkan Fethi Yaşar'ın ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltı programına; Yenimahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Şimşek, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu ve muhtarlar katıldı. Kahvaltıda muhtarlara, yeni yatırımlar hakkında bilgi veren Başkan Yaşar, muhtarların önemine de dikkat çekerek, "Muhtarlar, devletin de demokrasinin de ilk kapısıdır" dedi.