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Kızı Şeyma’yı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Giriş Tarihi: 23.10.2020 ABONE OL
Kızı Şeyma’yı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
ÇUBUK'TA kızı Şeyma Yıldız'ı (17) internette uygunsuz videodaki kadına benzeterek öldüren Harun Yıldız (51) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Harun Yıldız, 6 Şubat günü, dershane çıkışında aracıyla aldığı kızı Şeyma Yıldız'ı, Çubuk Kargın Mahallesi'nde tabancayla vurarak, öldürdü.Baba, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. Baba Yıldız hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılama aşamasında alınan bilirkişi raporunda, sanık Yıldız'ın kızı olduğunu iddia ettiği görüntülerdeki kişinin Şeyma Yıldız olmadığı belirtildi. Dün görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Harun Yıldız'a, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
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Kızı Şeyma’yı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
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