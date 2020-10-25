Koronavırüs hastalarından üzen cevaplar

Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sema Turan, yoğun bakımdaki koronavirüs hastalarına hikayelerini sorduklarında, 'Bir hafta önce düğüne gitmiştim', 'Bir hafta önce aile içerisinde büyük bir toplantıdaydım' veya 'Arkadaşlarımla yemekteydim' gibi cevaplar aldıklarını belirterek, "İnanın bunları duymak bizi çok üzüyor" dedi. Doç. Dr. Turan, yoğun bakım ihtiyacı duyan Covid-19 hastalarının çoğunlukla klinik tablolarının ağır seyrettiğine dikkat çekerek, "Çok ciddi akciğer tutulumları ile bize geliyorlar ve o nedenle de ciddi bir solunum yetmezliği ve solunum açlığı içerisindeler. Bu hastalığı hafif semptomlarla ya da asemptomatik geçirenler olduğu kadar, yoğun bakım ihtiyacı duyacak kadar ağır geçiren vakalarımız da var. Ve bu hastaların yaş ortalaması düşündüğünüz gibi çok ileri yaş değil. Yani özellikle aktif genç yaştaki hasta grubuyla uğraşıyoruz. Covid-19'un sadece akciğer değil, diğer organları da tutabildiğini unutmamak lazım. Kalbi, böbreği ve diğer organları da tutabilmekte" dedi.