Kuaför ve kafelerde koronavirüs denetimi

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda yapılan denetime Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve Belediye Başkanı Murat Ercan ile polis ekipleri katıldı. Kaymakam Küçük, 29 ekip, 96 personelle yapılan denetimde iş yeri sahipleri ve vatandaşları maske, mesafe, hijyen konusunda uyardı. Denetimler sırasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Kaymakam Küçük, "Sincan ilçemizde takip, denetim ve uyarı ekseninde kuaförler, internet kafeler ve düğün salonlarının denetimleri yapılacak. Havaların soğuması ile birlikte kapalı ortamda bir araya gelmeler virüsün yayılma riskini artırıyor. Maskede gösterilen titizliğin özellikle fiziki mesafede de gösterilmesi lazım. Denetimi 29 ekip 96 personel ile gerçekleştireceğiz. Bu virüsün son bulması için dikkatli olmamız gerekiyor. Kurallara uyulmadığı takdirde cezai işlem uygulanacaktır" dedi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da "Alınan tedbirler ve esnaf ile vatandaşımızın hassasiyeti sayesinde vaka sayısında ciddi bir düşüş gözlemliyoruz. İnşallah bu hassasiyet devam eder. O zaman çok daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.