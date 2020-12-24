Köpeklerin ses tellerinin kesildiği raporla kesinleşti

KEÇIÖREN Uyanış Mahallesi'nde geçen 2 Aralık'ta apartmanın bodrum katında Cangül Ç.'nin uygunsuz koşullarda beslediği 68 köpeğe, Doğa Koruma ve Genel Müdürlüğü 4'üncü Bölge Müdürlüğü ekiplerince el konuldu. Kafeslerin içinde kötü koşullarda ticari amaçla tutulan ve gürültü çıkarmamaları için ses tellerinin kesildiği ileri sürülen hayvanlar, Keçiören Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Bakım ve tedavileri yapılan, ayrıca sahiplendirilmeleri için çalışma başlatılan köpeklerin ses tellerinin kesilip kesilmediğinin belirlenmesi için de Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesince inceleme yapıldı. Köpeklerden 4'ü üzerinde ayrıntılı muayene ve inceleme yapılarak hazırlanan rapor ile köpeklerin ses tellerinin kesildiği kesinleşti.Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden Doç. Dr. Aytun Okan Şenel ve Araştırma Görevlisi Dr. Yusuf Şen tarafından hazırlanan raporda köpeklerin ses tellerine yönelik operatif girişimde bulunulduğu, hayvanların hiçbirinde ses tellerinin olmadığı belirtildi. Operasyonun sadece ses telleri ile sınırlı tutulmadığı, gırtlağın girişinde sağlı sollu olarak yer alan 'arytenoid' kıkırdakların büyük oranda deforme edildiği belirtildi. Operasyon için gırtlak bölgesine ağız boşluğu içinden yaklaşıldığı, yutak ve gırtlak bölgesinde şiddetli doku hasarı oluşturan ve yüksek düzeyde ağrıya neden olan standart dışı operatif uygulamalar yapıldığına dikkat çekildi."Oluşturulan fiziksel hasarın ve ses kaybının kalıcı olduğu, üst solunum yollarında kalıcı hasar bulunduğu için hayvanların enfeksiyonlara ve diğer pek çok sağlık riskine yatkın olduğu, genel sağlık durumlarının zayıf olduğu, maruz kalınan uzun süreli travma ve geçirilen süreçte çevresel uyaran azlığı nedeniyle davranış terapisine gereksinim olduğu, hayvanların geri kalan yaşamları boyunca yakın gözetim altında ve özel ilgi ile bakımlarının güvence altına alınmasının zorunlu olduğu kanaatine varılmıştır." Hayvanları uygunsuz koşullarda beslediği için para cezası uygulanan Cangül Ç. hakkında bu rapor doğrultusunda adli işlem de yapılacağı belirtildi.