100 kişilik ekip 7/24 iş başında

YENIMAHALLE Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışı sebebiyle ilçenin dört bir yanında teyakkuza geçti. Hava sıcaklığının da eksiye düşmesiyle ekipler yollarda buzlanmaya karşı yoğun mesai harcadı. Yenimahalle genelinde 100 kişilik ekiple ilçenin tüm mahallelerinde çalışma yapan karla mücadele ekipleri, sürücülerin ve yayaların mağdur olmaması için 7/24 mesaiye devam ediyor. Batıkent geneli ve Demetevler merkez, Şentepe, Ata ve Susuz bölgesi yanında Kuzey Yıldızı, Kırandağı, Yakacık Mahallesi gibi yüksek bölgelerde karla mücadele çalışması yürüten Yenimahalle Belediyesi ekipleri, anayolların, bulvarların ve sokakların kapanmaması için aralıksız çalışarak, buzlanmadan dolayı yolda kalan araçlara da yardım ediyor. Yenimahalle'de karın yoğun olduğu ve ulaşımın aksadığı noktalara konumlandırılan 25 büyük kar kürüme ve tuzlama aracı ile 5 JSB, 3 bobcat ve 3 greyder, kış mevsimi boyunca ulaşımın sorunsuz yürümesi amacıyla vardiyalı olarak çalışacak.