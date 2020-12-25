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Mamak’ta muhtarlara her ay 300 TL yardım

Giriş Tarihi: 25.12.2020 ABONE OL
Mamak’ta muhtarlara her ay 300 TL yardım
MAMAK Belediyesi'nin muhtarlıklara yardım ve destek projesi Belediye Meclisi'nden geçti. Mamak Belediyesi Meclisi Aralık Ayı Olağanüstü Gündem ve tek maddelik teklifle Mamak Belediye Başkanı Murat Köse başkanlığında toplandı. Özellikle pandemi sürecinde önemi açığa çıkan mahalle muhtarlarının hizmetlerine, Mamak Belediyesi kayıtsız kalmayarak destek paketini belediye meclisini olağanüstü gündemle toplayıp onayladı. Belediye Meclisi'ne sunulan raporda muhtarların çalışmalarını kolaylaştırarak muhtarlıklarda işleyişi rahatlatacak ve hızlandıracak çalışmalar konuşuldu. Buna göre 64 mahalle muhtarına her ay 300'er TL aynî yardım, diz üstü bilgisayar hibe edilmesi karara bağlandı.
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Mamak’ta muhtarlara her ay 300 TL yardım
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