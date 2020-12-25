Sincan’a dev yatırımlar

KORONAVIRÜS sürecinde halk sağlığını korumak için sahada olağanüstü çaba gösteren Sincan Belediyesi,sloganıyla ilçenin marka değerini yükseltecek yatırımlara hızla yenilerini ekliyor. FIBA standartlarına uygun kültürel ve sportif organizasyonlara ev sahipliği yapacak spor kompleksinin yapımı sona erdi.İnşaat çalışmaları devam eden yüzme havuzları Mustafa Kemal Mahallesi, Törekent Mahallesi ve Çimşit Mahallesi olmak üzere 3 ayrı noktaya yapılıyor. Yaklaşık 980 m'lik yarı olimpik yüzme havuzlarının 2021 yılında tamamlanması planlanıyor. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Sincan Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında yapımına başlanılan 50 adet çok amaçlı mini voleybol/basketbol ve badminton sahasının yapımı da tamamlandı.SINCAN Belediye Başkanı Murat Ercan, "Sincanımız en güzelini, en iyisini hak ediyor. Sinan Şamil Sam Spor Kompleksimizin yapımını tamamladık. Yakında hemşehrilerimizin hizmetine açacağız. Kapalı spor salonumuz çok sayıda müsabakaya ev sahipliği yapacak, böylece profesyonel sporcuları ilçemizde ağırlayabileceğiz. Bunların yanında 3 adet yüzme havuzumuzun yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Her şey Sincan için" dedi.