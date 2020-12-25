Türk Telekom liderliği sevdi

TÜRKIYE'YI FIBA Şampiyonlar Liginde temsil eden Türk Telekom, G Grubundaki 4. maçında Limoges'i konuk oldu. İlk dakikalarda Kylie Wiltjer'in elinden bulduğu sayılarla avantaj sağladı. Sam Dekker'ın skor katkısıyla üstünlük kuran Ankara ekibi, ilk çeyreği 17-15 önde bitirdi.
Nick Johnson ve Muhammed Baygül ile boyalı bölgede etkili olan başkent ekibi, son topları etkili kullanıp soyunma odasına 35-31 üstünlükle gitti. Üçüncü çeyreğe önce Sam Dekker'ın üçlüğü ile başlayan, ardından Kylie Wiltjer ve Muhammed Baygül ile devam eden 9-0'lık bir seri yakalayan Türk Telekom, final çeyreğine 54-49'luk bir avantajla girdi.
3. GALİBİYET OLDU
Son bölümde Türk Telekom'un ABD'li skoreri Nick Johnson'un gayretiyle sonuca uzanan Telekom, müsabakadan 75-70 galip ayrıldı. Bu sonuçla FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligindeki 3. galibiyetini alan Türk Telekom, G grubundaki liderliğini sürdürdü.