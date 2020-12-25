Türk Telekom liderliği sevdi

TÜRKIYE'YI FIBA Şampiyonlar Liginde temsil eden Türk Telekom, G Grubundaki 4. maçında Limoges'i konuk oldu. İlk dakikalarda Kylie Wiltjer'in elinden bulduğu sayılarla avantaj sağladı.Nick Johnson ve Muhammed Baygül ile boyalı bölgede etkili olan başkent ekibi, son topları etkili kullanıp soyunma odasına 35-31 üstünlükle gitti. Üçüncü çeyreğe önce Sam Dekker'ın üçlüğü ile başlayan, ardından Kylie Wiltjer ve Muhammed Baygül ile devam eden 9-0'lık bir seri yakalayan Türk Telekom, final çeyreğine 54-49'luk bir avantajla girdi.Son bölümde Türk Telekom'un ABD'li skoreri Nick Johnson'un gayretiyle sonuca uzanan Telekom, müsabakadan 75-70 galip ayrıldı.