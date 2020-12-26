Akyurt’ta tarım belediyeciliği dönemi

ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ve beraberindeki heyet, Akyurt'ta çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarla bir araya geldi. Akyurt Belediyesinde yapılan toplantıya Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'nun yanı sıra AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Hatice Çakmak, Akyurt Kaymakamı Osman Altın, AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Murat Yıldırım, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Daire Başkanları, Bölge ve İl Müdürleri, ile Akyurt Ziraat Odası ve İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık toplantıda yaptığı konuşmada "Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Başta Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli olmak üzere, Bakan Yardımcımız Sayın Mustafa Aksu'nun şahsında tüm bakanlık yetkililerimize ilçemize verdikleri destek nedeniyle şükranlarımı sunuyorum. Kuzey Ankara'mıza hoş geldiniz. Kıymetli katılımlarınızla bölgemizde bir kalkınma modeli oluşturmak için güzel bir toplantı düzenledik. İlçemizdeki tarım alanlarından, toplulaştırmadan, sulama imkanlarından, hayvancılık faaliyeti yürüten vatandaşlarımızın taleplerinden, mezbaha çalışmalarına ve ağaçlandırmaya kadar her noktayı burada açıklığa kavuşturduk" dedi.