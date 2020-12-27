Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Ankara Başkent Haberleri Bakan Kasapoğlu Deniz Ertan’ı kutladı

Bakan ’ı kutladı

Giriş Tarihi: 27.12.2020 ABONE OL
GENÇLIK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpiyat A barajını geçen milli yüzücü Deniz Ertan'ı kutladı. Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında Deniz Ertan'ın Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri 1500 metre serbest stilde 16.22.23'lük derecesiyle A barajını geçtiğini belirtti. Yüzmede gelen başarıların mutluluk verici olduğunu aktaran Kasapoğlu, "Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Deniz Ertan'a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Kasapoğlu Deniz Ertan’ı kutladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA