Bakan Kasapoğlu Deniz Ertan’ı kutladı

GENÇLIK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpiyat A barajını geçen milli yüzücü Deniz Ertan'ı kutladı. Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında Deniz Ertan'ın Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleribelirtti. Yüzmede gelen başarıların mutluluk verici olduğunu aktaran Kasapoğlu,ifadelerini kullandı.