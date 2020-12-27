Paşam ölmeye geldık

Keçiören Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Keçiören'e gelişinin 101'inci yıl dönümü kutlama etkinliği düzenledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kampüsünde düzenlenen programa Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

'KÜLLERDEN DOĞUŞUN GÜNÜDÜR'

Etkinlikte katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Ülkemizin dört bir yanı işgal edilmiş ve 27 Aralık 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ankara'ya ardından da Keçiören'e gelerek Milli Mücadele'nin fitilini ateşlemiştir. 27 Aralık bir milletin yeniden küllerinden doğuşunun günüdür. Bitti tükendi derken, ülkemizin dört bir yanı düşman işgalinde iken bir taraftan da kocaman imparatorluk işgalci devletler tarafından paylaşılmaya başlanmıştır. Böyle bir ortamda İstanbul'da payitaht tutsak ve İngiliz mandasını kabul etmek istiyor. Gençliğinden itibaren vatanını, milletini seven genç bir subay çıkıyor, "Türk milleti esareti kabul etmez, ya istiklal ya ölüm" diyerek milli mücadeleyi başlatıyor" ifadelerini kullandı.



'ALTINOK SOY İSMİNİN ESBABI ATATÜRK'TÜR'



BAŞKAN Altınok Atatürk'ün ilk milletvekili seçildiği bölgenin kendisinin memleketi olan Balâ olduğunun altını çizdiği konuşmasında şunları söyledi: Atatürk Ankara'ya gelene kadar birçok badireler atlatıyor. Buraya gelirken de benim memleketim olan Balâ'dan ve köyümüz olan Aşıkoğlu'ndan geçiyor. Orada kalıyor. Dedelerimize soruyor, soy isminiz nedir diye. Dedelerimiz de soy ismimizin "Kara" olduğunu söylüyor. Atatürk de 'Bundan sonra sizin soy isminiz Altınok' olsun diyor. Böylece bizim soy ismimizin Altınok olmasının esbabı mucidi de bu olay oluyor. Ayrıca Atatürk Ankara'ya geldiğinde ilk Keçiören'e geliyor. Milli Mücadele'nin merkezi, Genelkurmay Karargâhı olarak şu anki Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün bulunduğu taş binayı kullanılıyor. Aynı zamanda milletimizin kurtuluşuna giden yoldaki strateji ve planlama merkezidir burası." Programda protokol konuşmalarının ardından Ankara Kulübü Seymenlerinin gösterileri eşliğinde Sinsin ateşi yakıldı.



'DEVLET KURMAK KOLAY DEĞİL'

DEVLET kurmanın ve kurumsallaştırmanın kolay bir iş olmadığını vurgulayan Başkan Altınok, Atatürk'ün zor şartlar altında Türkiye Cumhuriyetini kurduğunu anımsatarak konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kan akmış fakat daha fazla kanın akması önlenmiş ve böyle devletle olmuşuz. Parti, ideoloji, düşünce ne olursa olsun bu vatan hepimizindir. Minarelerimizde ezanlarımız okunuyorsa, şehidimizin kanı olan al bayrağımız gönderde dalgalanıyorsa bunu Atatürk'e ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Atatürk'ün bütün ömrü devletimize, milletimize hizmet etmekle geçmiştir. Tabii ki cumhuriyet kurduktan sonra da birçok problem ile karşı karşıya kalmıştır. Devlet kurmak, bu devleti kurumsallaştırmak ve yaşatmak öyle kolay iş değil. İsyanlar çıkıyor, 'ben senin tanımıyorum' diyenler çıkıyor. Eğer ki Atatürk Milli Mücadele'yi başlatmasaydı Suriye, Irak ve Libya'dan kötü olurduk."