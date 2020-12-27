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Sincan’daki yangında 9 işyeri hasar gördü

Giriş Tarihi: 27.12.2020 ABONE OL
Sincan’daki yangında 9 işyeri hasar gördü
SINCAN'DA önceki gün Lale Meydanı'nda bulunan kapalı pazar yeri alevlere teslim oldu, 9 iş yeri büyük hasar aldı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ekmek tekneleri yanan esnafı ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan iş yerleri yanan esnafı ziyaret ederek geçmiş olsun diledi. Yangınla ilgili bilgi alan Başkan Ercan, "Tek tesellimiz can kaybının ve yaralanan vatandaşımızın olmaması. Belediyemiz her zaman vatandaşımızın, esnafımızın yanındadır. Buraya gelerek iş yerleri zarar gören esnafımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bu zor günleri inşallah birlikte atlatacağız. Rabbim beterinden korusun." ifadelerini kullandı.
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Sincan’daki yangında 9 işyeri hasar gördü
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