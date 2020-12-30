Halkın ekmeğıne göz dıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek ve Un Fabrikası AŞ Genel Müdürlüğü'nden, 4 Ocak 2021 itibarıyla 1 lira olan ekmeğin perakende satış fiyatının 1 lira 25 kuruş olarak belirlendiği bildirildi. Son zamanlarda adı skandallarla anılan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek'te son konu ise ekmeğe yapılan zam oldu. Başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana ekmek fiyatına 4. kez zam yapan Mansur Yavaş 1liradan satılan halk ekmek fiyatını 25 kuruş artırarak 1 lira 25 kuruşa çıkardı. Yönetim kadrosunda dikiş tutturamayan halk ekmeğin kalitesi düştü, fiyatı arttı. 25 kuruşluk yapılan zam sosyal medyadan tepki çekti.

HANİ BÜTÇE FAZLA VERİYORDU?

CHP'li Belediye Başkanı Mansur Yavaş 31 Mart yerel seçimlerinden önce büyükşehir bütçesinin yeterli olduğunu zam yapılmayacağını söyledi. Seçildikleri dönemde Halk Ekmek fiyatı 60 kuruşken 70 kuruşa çıkarıldı. Ardından yapılan zamla 90 kuruş olan ekmek temmuz ayında 1 liraya çıkarıldı. 4 Ocak'tan itibaren ise 1 lira 25 kuruş olacak. Zam haberi üzerine sosyal medyadan eleştiri yapan bir vatandaş, "Asgari ücret açıklandıktan sonra yılın ilk zam haberi Ankara Büyükşehir'den geldi! Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek 4 Ocak 2021 itibariyle ekmeğin satış fiyatına yüzde 25 zam yaptı! Maliyetler vs olabilir, tamam! İyi de hani tasarruf yapıp indirecektiniz! Hani bütçe fazla verecekti!"dedi. Başka bir vatandaş ise geçen hafta yolları buz pistine çeviren başkanın zam konusundaki başarısı hakkında şunları söyledi: "Geçen hafta yola bir avuç tuz serpmeyi beceremeyenler zam yapmayı çok iyi beceriyorlar. Ankara'da halk ekmek yüzde 25 zamlandı" Bir başka vatandaş ise şunları yazdı: " Sadece ekmek değil. Halk Ekmek'in ürettiği bütün unlu mamüllerde fahiş fiyat artışları oldu. Halk Ekmek'in ürettiği poğaça,börek gibi ürünlerin fiyatları Mart 2019'dan sonra yüzde 100'ün üzerinde artırıldı."



GİDERLER TOLERE EDİLEMİYORMUŞ

ANKARA Halk Ekmek Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi: "Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ortamda, hafta içi günlük ortalama 800 binden fazla ekmek üretimi gerçekleştiren Ankara Halk Ekmek, üretim maliyetlerindeki sürekli artışlar nedeniyle oluşan zararı uzun bir süre göğüslemiştir. Ancak gelinen son noktada, un, maya, işçi maliyetleri, enerji ve diğer giderlerimizdeki artışın yüzde 30'u aşarak tolere edilmeyecek bir noktaya ulaşması, ekmek fiyatının yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılmıştır. Günümüzde piyasadaki 200 gram ekmek fiyatı 1,5 liradır. Ankara Halk Ekmek, hemşehrilerimize 250 gram ekmeği üretmeye devam edecek olup 4 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 1 lira olan ekmek fiyatına 25 kuruş ilave edilerek, perakende satış fiyatı kar elde etmeksizin maliyetine 1 lira 25 kuruş olarak belirlenmiştir"