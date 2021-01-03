Ankaragücü hız kesmiyor

Teknik direktör Mustafa Dalcı ile çıkışan geçen Ankaragücü, istikrarlı çıkışını dün Yeni Malatyaspor karşısında da sürdürdü: 3-1. Oldukça formda olan sarı-lacivertli ekip, son 6 haftada 15 puan toplamış oldu. Karşılaşmada golü erken bulan taraf ev sahibi takım Ankaragücü oldu. 19.dakika orta sahada hızla hareketlenen Fofana'yı sert bir müdahale ile düşüren Kitsiou, yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Tecrübeli sağ bek, Gaziantep deplasmanında oynayamayacak. 28.dakikada aldığı darbe nedeniyle sakatlanan tecrübeli sağ bek oyuncusu Kitsiou, oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerine Erdi Dikmen girdi. 37'de sol taraftan ceza alanı içine giren Paintsil'e arkadan müdahalede bulunan Olcay Şahan'ın hareketinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Paintsil, top ile kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımını iki farkla öne geçirdi: 2-0. 76. dakikada Yeni Malatyaspor atağında Mustafa'nın gönderdiği topu Tetteh indirdi, Youssouf düzgün bir vuruşla farkı bire indirdi: 2-1.

YENİ MALATYALI FUTBOLCU KORKUTTU

88'de sağ kanattan gelişen Ankaragücü atağında Lobzhanidze'nin içeriye çevirdiği topa savunma müdahale edemedi. Börven'in vuruşuyla maçın skorunu belirledi: 3-1. Öte yandan Yeni Malatyaspor'da Youssouf Ndayishimiye, Ankaragücü maçı sonunda kendini yere bıraktı. Uzun süre kalkamayınca oyuncu sahaya ambulans girdi. Gazetemiz baskıya girerken Ndayishimiye'nin tedavisi sürüyordu.