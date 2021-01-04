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Yasak süresince yem ve mamalar belediyeden

Belediyesi, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 80 saatlik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını yalnız bırakmayarak yem ve mama bıraktı

Giriş Tarihi: 4.1.2021 ABONE OL
Yasak süresince yem ve mamalar belediyeden
İÇİŞLERİ Bakanlığının genelgesi doğrultusunda sokağa çıkma kısıtlamasına Kırıkkale'de genel olarak vatandaşların uyduğu görüldü. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlar boşaldı. Sokağa çıkma kısıtlaması kararının uygulanmasıyla sokak hayvanları unutulmadı. Veteriner işleri Müdürlüğü ekipleri Kırıkkale genelinde sokak hayvanlarına yem ve mama bıraktı.

YALNIZ BIRAKMIYORUZ
Her zaman sokak hayvanlarına yem ve mama bırakıldığını belirten Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "'Siz yeryüzünde yaşayanlara şefkat ve merhamet gösteriniz ki, size de şefkat ve merhamet edilsin', Hadis-i Şerifinden ilham alarak sokağa çıkma yasağının olduğu bu günlerde sevimli dostlarımızı yalnız bırakmıyor, şehrimiz genelinde mama ve su dağıtımına devam ediyoruz" dedi.

Hakan GÖKKAYA / KIRIKKALE
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Yasak süresince yem ve mamalar belediyeden
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