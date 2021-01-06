Akyurt hastanesine kavuşuyor

Akyurt Belediyesinde bir araya gelen Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, yüklenici firma yetkilileri, Akyurt Toplum Sağlığı Müdürü Dr. Asuman Kahraman, Akyurt Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adem Yalçınkaya ve Hastane Müdürü Mümtaz Şimşek Akyurtlulara müjdeli haberi verdi. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık yaptığı açıklamada "Uzunca bir zamandır Akyurt'un ihtiyacı olan yeni bir hastane yapılması için çalışmalar devam ediyordu. Hastane için yerimiz çok uzun zaman önce belirlenmişti. Ulaşımın en rahat sağlanacağı, sağlıkta zamanla yarışta sağlıkçılarımızı bir adım öne geçirecek 20 dönümlük güzel bir noktada imar çalışmamız tamamlandı. Sağlık Bakanlığımıza arazi teslim edildi. Ardından geçtiğimiz Haziran ayında ihalesi yapıldı. Bu süreçler elbette kolay değil. İtiraz süresinde Akyurtlular hastaneyi Belediye olarak bizim yapacağımızı düşünüyorlardı. Tüm süreçler sorunsuz aşıldı ve artık Bakanlık yetkililerimiz ile birlikte yüklenici firmaya araziyi inşaat için teslim ediyoruz. Yeni hastanemizin ilçemize kazandırılmasında Akyurtlulardan desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Bakan Yardımcımız Halil Eldemir, AK Parti Ankara İl Başkanımız Hakan Han Özcan, Ankara Milletvekillerimiz Prof. Dr. Arife Polat Düzgün ve Zeynep Yıldız'a şükranlarımı sunuyorum" dediAKYURT Devlet Hastanesi sadece Akyurt'a değil bölgeye hizmet verebilecek kapasitede inşa edilecek. Devlet Hastanesi inşa edilecek. Akyurt'un en uygun yeri hastane alanı olarak ayrıldı. Tam teşekküllü olarak hizmet verecek olan hastanenin Çankırı Yolu üzerinde olması nedeniyle olası kazalara da acil müdahale edilebilecek. Yaklaşık 15 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak hastanede kapalı otoparkın yanı sıra, hastaların çocuklarını bırakabileceği kreşte yer alacak. Tüm hastane birimlerinin yer alacağı proje ile ilçemizin hastane meselesi de çözüme kavuşmuş olacak.