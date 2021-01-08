İkinci dükkan da açıldı: Başkentlilere özel davet

ANKARA Kadın Kooperatifleri Birliği, ikinci iş yerlerini NataVega Alışveriş Merkezi'nde açtı. Açılışa AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcı Hatice Çakmak, AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Mualla Varol ve AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl katıldı. Kalecik Kadın Kooperatifi üyesi kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin yer aldığı iş yeri bir ay boyunca satış yapacak. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Çam açılan iş yerinin kadınlara güç vereceğinin altını çizdi. Ürünlerin daha geniş kitlelere doğrudan ulaşması için önemli adımlar attıklarını kaydeden AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, "Ankaralıları ürünleri görmeye davet ediyorum" dedi.