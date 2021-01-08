Kurslar ev kadınlarına gelır kapısı oldu

Kırıkkale Belediyesi mahalle konaklarında kadınlara yönelik açtığı kurs açtı. El becerilerini geliştiren kursiyerler afta içi her gün saat 09.00 ile 14.00 arasında el işlemeleri yapıyor. Kadınlar yaptığı el emeği göz nuru işlemeler sayesinde ekonomik kazanç sağlıyor. Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise mahalle konaklarında kursiyerleri ziyaret ederek sohbet etti. Saygılı, "Mahalle kültürümüzün yaşatıldığı konaklarımızı önemsiyoruz. Önümüz deki süreçte mahalle konaklarımızın sayısını artıracağız. Kuralarda bir taraftan hanımlarımıza yönelik yeni kurslar, diğer yandan ise çocuklarımıza yönelik çeşitli aktiviteler düzenleyeceğiz. Mahalle sakini kadınlarımızı bin bir özen ile ortaya çıkardıkları eserlerinden dolayı tebrik ediyorum. Kadınlarımızı sosyal projelerde yer almasını sağlayacak çalışmalara destek olacağız. Açtığımız kurslarımızda el becerilerini geliştiren hanımefendilerimize, ürettikleri ürünlerle yuvalarına destek olmalarını sağlıyoruz" dedi.Hakan GÖKKAYA