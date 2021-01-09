Gürsel Baran’dan “aşı” önerisi

Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı GürselBaran, ağırlıklı olarak hizmet ana sektörü altında yer alan ve pandemi önlemleri nedeniyle kapanmak veya kısmen hizmet vermek zorunda kalan işletmelerin faaliyetlerine devam etmesi için aşılamalarda öncelik verilmesini istedi. Baran, "Hizmet sektörü öncelikli aşılanacaklar kapsamına alınsın " dedi.Baran, korona aşısı konusunda hizmet sektörüne öncelik verilmesi gerektiğini kaydetti. Restoran, lokanta, kafe, pastane gibi işletmelerin salgın sürecinde zor günler geçirdiğini belirten Baran, faaliyetleri İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile gel-al ve paket servis ile sınırlandırılan ve hükümet destekleri ile ayakta durmaya çalışan yeme-içme sektörünün desteklenmesi gerektiğini söyledi.