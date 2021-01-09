Kırıkkale’ye 27 yataklı yoğun bakım ünitesi

KIRIKKALE Üniveristesi ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu arasında, araştırma, geliştirme ve yeni ürün tasarım gereksinimleri konusunda işbirliği ve uygulama esaslarını düzenleyen protokolün imzası ile Kırıkkale Üniveristesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde oluşturulan yeni yoğun bakım ünitesinin açılış töreni Fuat Sezgin yerleşkesinde yapıldı. Protokol imza ve açılış törenine Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Bakım Albay Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü Yasin Akdere, Rektörümüz Prof. Dr. Ersan Aslan, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Başalan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Dilek Keskin, MKEK Genel Müdür Yardımcısı Durmuş Ali Keskinkılıç, İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, Başhekim Prof. Dr. Turgut Deniz ve hastane personeli katıldı. Konuşmaların ardından protokol imza törenine geçildi. Üniversite ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu arasında yapılan protokole Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan ve Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü Yasin Akdere imza attı. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde oluşturulan yeni yoğun bakım ünitesi açılışı, protokolün kurdele kesimiyle gerçekleştirildi.

Hakan GÖKKAYA