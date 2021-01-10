Anadolu’nun yüce dağı Ilgaz’da korona sessizliği

sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara ve şiirlere konu olan Batı Karadeniz Bölgesinin en yüksek dağı olan Ilgaz Dağı, ülkenin en önemli kış turizmi merkezleri arasında gösteriliyor. Ankara'ya 200, İstanbul'a ise 450 kilometre uzaklıkta bulunan Ilgaz Dağı Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde yeterli kar yağışı olmaması turizm sezonunu olumsuz etkiledi. Çankırı-Kastamonu kara yolu üzerinde bulunan kayak merkezinde karın olmaması dolayısıyla kayak merkezi faaliyete açılamadı. Kış sezonu için hazırlanan ve bakımları tamamlanan tesis ziyaretçilerini beklerken hem pandemi hem de kuraklık faaliyetleri vurdu.