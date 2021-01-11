eTwinning ile uzaktan eğitim daha eğlenceli

ŞEHİT Emrah Pekdoğan Anaokulu öğretmeni Sümeyra Gül, Ailem ile Deneyip Arkadaşlarım ile Paylaşıyorum projesine paydaş olarak Şehit Çağdaş Tamkoç Anaokulu Sınıfı Öğretmeni Ayşe Çelebi'nin Gülen Yüzler sınıfını seçti. eTwinning projesi iş birliği ve yardımlaşma kapsamında örnek çalışmalara imza atılıyor. Ailem ile Deneyip Arkadaşlarım İle Paylaşıyorum projesi kapsamında çocuklar önce evde aileleriyle belirlenen deneyi araştırıp yapıyorlar ve sonra uzaktan eğitim online derste arkadaşlarına deney sunumu gerçekleştiriyor. Deney sonucunda kalıcı öğrenmeyi sağlamak için çocuklar resim ile raporlaştırıyor.Şehit Emrah Pekdoğan Anaokulu Müdürü Nur Erdem, okul öncesinde çocukların doğasında bulunan merak, sorgulayıcı, gözlemci ve deneyci özelliklerini geliştirerek çocukların bilimsel bakış açısı kazanmalarını hedeflediklerini söyledi. Erdem, "Okul öncesi çocuklarının yaparak yaşayarak öğrenme ilkesinden yola çıkarak aile katılımı ile yapılan bu çalışmalar önem kazanıyor. Ulusal ve uluslararası ortaklarla yürütülen bu projenin eTwinning sayesinde Kırıkkaleli öğrencileriyle buluşması önem arz ediyor" dedi.