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’nden kiracılarına müjdeli haber

Giriş Tarihi: 11.1.2021 ABONE OL
Yenimahalle Belediyesi’nden kiracılarına müjdeli haber
YENIMAHALLE Belediyesi, koronavirüs nedeniyle sıkıntı yaşayan belediye mülklerindeki kiracı esnafa nefes aldıracak bir uygulama kararı aldı. Başkanlık teklifi ile meclise sunulan ve oy çokluğuyla kabul edilen karar doğrultusunda, 2021'in ilk 6 aylık kiralarında yüzde 50 indirim yapılacak ve ilk ödeme de 6 ay sonra alınacak. Başkan Fethi Yaşar, "Pandemi şartları nedeniyle neredeyse 1 yıldır esnafımız ayakta kalmak için mücadele ediyor. Uzun yıllar esnaflık yapmış biri olarak onları çok iyi anlıyorum. Esnafımız kirasını çıkarmakta zorlanıyor. Dükkânını tam randımanlı çalıştıramıyor hatta dükkânı açmak onlar için daha çok masraflı oluyor. Esnafımıza destek olamıyoruz ama en azından belediyemiz kiracısı esnafımıza nefes aldırmak için bu kararı almayı uygun bulduk" dedi.
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Yenimahalle Belediyesi’nden kiracılarına müjdeli haber
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